Empoli, La Nazione: "Emergenza in attacco? Andreazzoli ha l'alternativa"

© foto di Federico De Luca

E' una vera e propria emergenza attacco quella che l'Empoli primo in Serie B dovrà affrontare nel match contro lo Spezia. Con il solo Caputo a disposizione di Aurelio Andreazzoli occorre trovare una via alternativa per "scardinare la difesa dello Spezia". Di questo parla La Nazione quest'oggi nel pezzo dal titolo "Attacco ai minimi termini? Andreazzoli ha l'alternativa". "Il tecnico - si legge ancora - prepara il doppio trequartista alle spalle di Caputo: il giovane Traore e Zajc per scardinare la difesa dello Spezia".