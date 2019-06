Empoli, Lollo potrebbe rientrare. Difficile il riscatto da parte del Padova

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista Lorenzo Lollo, classe ‘90, con tutta probabilità farà ritorno all’Empoli per fine prestito. Il giocatore, che nell’ultima parte di stagione ha vestito la maglia del Padova difficilmente sarà riscattato dai veneti, finiti in Serie C e alle prese con una vera e propria rivoluzione. Lo scrive Pianetaempoli.it spiegando che il giocatore potrebbe essere valutato per capire se potrà restare in azzurro e gli andrà cercata un’altra sistemazione.