Empoli, Luperto: "Quello di oggi è un punto pesante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell’Empoli, Sebastiano Luperto, ha commentato ai microfoni di Radio Lady il pareggio contro lo Spezia: “E’ un punto pesante, siamo riusciti a guadagnare addirittura punti sul Frosinone. Non abbiamo mollato fino alla fine, su un campo sul quale la palla non scorreva al meglio. Questo alibi però a noi non interessano, pensiamo solo a giocare a calcio“.

Sulla prestazione: “Siamo molto propositivi come chiede il mister, ma dobbiamo restare attenti. In partite come queste non riesci a vincere e devi stare attento anche a non perdere. Gilardino? E’ un giocatore forte, ma con Maietta ce la siamo cavata bene“.

Adesso c’è lo sprint finale: “Speriamo di continuare così: per noi è fondamentale questo finale di stagione. Dobbiamo continuare su questa strada, dando il massimo in ogni partita. Abbiamo le doti per poterlo fare tranquillamente. Con Maietta mi trovo molto bene là dietro“.

La classifica? “Non bisogna guardarla. Dobbiamo continuare a fare il nostro campionato e quando l’obiettivo sarà raggiunto allora daremo un’occhiata“, riporta empolichannel.it.