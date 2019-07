Empoli, Maietta: "Vogliamo quella A che non meritavamo di perdere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dai microfoni del sito ufficiale dell'Empoli arrivano alcune dichiarazioni di Domenico Maietta, difensore del club azzurro, nel giorno del raduto della formazione di Cristian Bucchi: "Vogliamo riconquistare quello che ci hanno sottratto, tutti avete visto che non meritavamo di finire così. Dobbiamo ripartire e aiutare soprattutto i più giovani. Non ho problemi a prendermi certe responsabilità, so che il mio sarà un ruolo importante anche fuori dal campo, specialmente nei momenti di difficoltà che ci saranno"