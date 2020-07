Empoli, Mancuso: "Felice per la doppia cifra, ma di più per i tre punti"

vedi letture

Leonardo Mancuso, match winner del “Penzo” risponde alle domande a bordo campo dopo il triplice fischio: “Avevamo bisogno di questa vittoria, in più è arrivata una bella doppietta quindi bellissima serata. Per noi attaccanti la doppia cifra è un bel traguardo e quindi dopo il primo gol ho esultato così. Ci tenevo tanto ma l’obiettivo della squadra è continuare così che è più importante”.

Sul trend recente:

“Non vincevamo dal 3 marzo, l’importante era ricominciare a conquistare il successo. Inoltre qui a Venezia non vincevamo da 30 anni. La ripartenza è stata difficile per tutti, ma noi con questa vittoria ritroviamo slancio ed entusiasmo. Obiettivo? Bisogna giocare ogni partita per vincere senza pensare alla classifica”.

In chiusura una dedica:

“E’ stato un periodo difficile per tutto il mondo, ci tenevamo a vincere per ritrovare il sorriso”.