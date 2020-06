Empoli, Mancuso: "Finalmente si riparte. Vogliamo risalire la china e conquistare i play off"

L'attaccante dell'Empoli Leonardo Mancuso ha parlato al Corriere dello Sport in vista della ripartenza del campionato, venerdì al Picco di La Spezia, e della voglia di risalire la china dopo una prima parte di stagione altalenante: “Finalmente ricominciamo, forse anche in maniera inaspettata, perché lo spettro di veder chiudere la stagione per la pandemia è stato concreto. Ci è stata concessa una nuova opportunità e tutti noi vogliamo risalire la china. Non vediamo l'ora di risentire il fischio dell'arbitro dopo aver aspettato a lungo questo momento. - continua Mancuso – Sarò un mini torneo da giocare al massimo senza fare calcoli. Noi partiamo da una sfida insidiosa come quella contro lo Spezia che ha saputo rimettersi in carreggiata dopo un inizio complicato e ha un organico ben strutturato. Poi arriverà il Benevento lanciato verso la Serie A, ma non dobbiamo correre troppo e restare concentrati sulla prossima gara. Obiettivo personale? Prima viene la squadra, ma spero di far coincidere la risalita in classifica con i miei gol e andare in doppia cifra. Conquistate un posto nei play off in un momento così particolare con i nostri tifosi costretti a restare a casa nell'anno del centenario avrebbe un sapore particolare. Vogliamo riuscirci per regalare un sorriso alla nostra piazza”.