© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riferito da Sky Sport l’attaccante Leonardo Mancuso è sbarcato a Empoli per iniziare la sua nuova avventura. Per il centravanti ex Pescara, che arriverà a titolo definitivo dalla Juventus per circa 5 milioni di euro, il programma prevede le visite mediche e poi la firma sul contratto.