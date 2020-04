Empoli, Mancuso: "Manca lo spogliatoio. Gol più bello? Quello che segnerò a fine pandemia"

"Siamo attrezzati per poter sognare la Serie A, dovremo pensare di essere protagonisti di un finale di stagione al massimo. Tocca a noi: con leggerezza, senza pressione, ma anche con precisione chirurgica".

Parola del bomber dell'Empoli Leonardo Mancuso, che dalle colonne del Corriere dello Sport ha poi proseguito: "Il gol più bello sarà quello che farò non appena questa pandemia sarà finita sotto controllo. So già che non sarà la stessa cosa, che probabilmente saremo costretti a ripartire senza pubblico. Cosa mi manca di più? Da calciatore, rispondo lo spogliatoio. Il ridere coi compagni, lo scherzare tutti insieme e il lavorare, sul campo. Provare e riprovare anche solo una stessa situazione fino alla noia, fino a che non rasenti la perfezione. Mancano gli sfottò, la simpatia, insomma tutti quegli ingredienti che troppe volte si danno per scontati".