© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Il Venezia viene via da Empoli con un punto, gli azzurri continuano a non vincere. Ne ha parlato anche il calciatore empolese Leonardo Mancuso in zona mista ai microfoni di Radio Lady: "C’è rammarico per il pari di oggi, anche perché hanno fatto gol all’ultimo minuto. L’Empoli ha lottato e ci ha provato, ma comunque è un punto di inizio per il futuro. Il mister ha cercato di trasmetterci i suoi dettami tattici ma la differenza dobbiamo farla noi. C’era voglia di portare a casa i tre punti. Gol? Ho cercato di metterla su quel palo, è andata bene. L’esonero è una scelta della società, ci atteniamo ai dirigenti e pensiamo solo a fare il meglio. Non sempre si può giocare col fioretto, oggi abbiamo sofferto le loro giocate ma ci siamo messi compatti per portare a casa il risultato, che non è arrivato per un episodio”, riporta Empolichannel.it.