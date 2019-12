Empoli, Mancuso: "Periodo non semplice ma ci riprenderemo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Mancuso, attaccante dell'Empoli in gol nel pareggio contro il Livorno, dopo la sfida si è fermato ai microfoni di DAZN: "Abbiamo avuto occasioni per vincerla e forse meritavamo anche. Loro si sono chiusi bene e non ci siamo riusciti. Ma la partita l'abbiamo fatta noi".

I fischi dei tifosi?

"Con la prestazione di Cosenza e con quella di oggi possiamo trasformarli in applausi. Adesso riposiamoci e ci riprenderemo".

La partita?

"L'avevamo preparata soprattutto dal punto di vista emozionale. Peccato non aver vinto, ma la squadra c'è stata".

La mia stagione?

"Ho pagato un po' l'inizio dove non sono stato troppo in condizione. Ho fatto i miei gol ma non è importante, importanti sono i risultati della squadra e dobbiamo riprenderci".

Da dove ripartire?

"Si riparte dalla motivazione, è quella che ti fa fare risultati. L'abbiamo sempre avuta ma spesso non siamo riusciti a fare punti. Ora tiriamoci fuori da questa situazione e vediamo cosa succede".