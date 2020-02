vedi letture

Empoli, Marino: "Abbiamo lottato ed è importante aver vinto. Ciciretti sta crescendo"

Pasquale Marino, tecnico dell'Empoli, ha parlato così dopo la vittoria contro il Pisa: "Abbiamo lottato sempre. Delle tre partite vinte questa è stata la più difficile perché abbiamo affrontato un ottimo avversario. All'inizio c'era molta pressione da parte del Pisa, anche se nonostante questo siamo arrivati più al tiro e loro alla prima occasione hanno fatto gol. Avendo anche la palla per chiuderla in un momento di sbandamento, lì siamo stati sfortunati. Abbiamo concesso qualcosa in ripartenza però è normale quando provi a vincerla. Si vede che i nostri ragazzi non mollano".

Il cambio di Ciciretti?

"Mancava in quel momento la fantasia di Ciciretti che è in crescita. Si vede anche negli allenamenti che sta crescendo, il suo impatto è stato decisivo. È un giocatore di straordinaria importanza per noi".

La partenza con tre vittorie consecutive?

"Uno spera sempre di partire bene ma devo dire che i ragazzi si stanno applicando bene. Anche se dobbiamo ancora migliorare in tante situazioni. La cosa più importante è aver fatto 9 punti ed esserci tolti da sott'acqua: ora cominciamo a respirare".

I gol presi?

"Purtroppo anche stasera nell'unica distrazione abbiamo preso gol. In questo momento capita e dobbiamo evitare che succeda".

I playoff?

"L'Empoli pensa alla prossima partita contro il Perugia che è difficile. Troveremo un ambiente caldo e questo è il pensiero che dobbiamo fare. Siamo al 60% dell'Empoli che voglio".