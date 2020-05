Empoli, Marino e Accardi verso la conferma. Nodo prestiti: il punto della situazione

In attesa di capire come terminerà questa stagione l’Empoli ha già iniziato a pianificare come muoversi per quella 2020/2021. In particolare sul fronte tecnico con il presidente Fabrizio Corsi che si è già esposto nel confermare sia Pasquale Marino come allenatore che Pietro Accardi in qualità di ds.

Per quanto riguarda la squadra ci sarà da risolvere, stando al Corriere dello Sport, la questione prestiti: Frattesi (proprietà Sassuolo), Sierralta (Udinese), Zurkowski (Fiorentina), Veseli (Le Mans), Pirrello (Trapani), Provedel (Juve Stabia), Piscopo (Carrarese), Mraz (Bröndby), Jakupovic (Domzale), Meli (Rimini), Zappella e Imperiale (Piacenza) torneranno nelle rispettive società, mentre qualche chance in più sembra esserci per Tutino del Napoli, Henderson e Balkovec dell’Hellas Verona. Bozza di accordo invece col Grasshoppers per Bajrami. Scattato il diritto di riscatto, infine, per l’acquisto a titolo definitivo di La Mantia dal Lecce e per il prolungamento del prestito fino al giugno 2021 di Fiamozzi.