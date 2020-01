Empoli, Marino: "Ho firmato per 5 mesi. Voglio farmi apprezzare"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Intervenuto in conferenza stampa il neo tecnico dell’Empoli Pasquale Marino ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a scegliere di ripartire dal club toscano e di come cercherà di risalire la china nei prossimi mesi: “Ho trovato un gruppo voglioso di intraprendere una strada diversa, loro sanno di avere delle qualità importanti. Quando ci sono periodi negativi il morale incide nelle prestazioni, è il momento di voltare pagina. In Serie B se hai qualità, ma non ci metti intensità allora fatichi a emergere. Modulo? Lavoriamo sul 4-3-3, ma ci concentreremo anche su altro perché non sono i numeri importanti, ma la mentalità con cui si scende in campo. Ho chiesto di lavorare e firmare solo per 5 mesi perché mi sembrava la cosa più logica, voglio farmi apprezzare con il lavoro e se ci troveremo bene andremo avanti, i contratti sono spesso un dettaglio, contano le volontà e a fine stagione ne riparleremo. - continua Marino come riporta Empolichannel.it - Sono stato stimolato dall’organico di questa squadra, l’Empoli è una squadra forte. Volevo una società che mi permettesse di esprimere le mie idee e questa è certamente la piazza ideale. Campionato? A parte il Benevento che sta facendo cammino a sé poi è tutto aperto, non ci sono gare scontate e l’equilibrio fa si che siano molte le squadre in lotta per arrivare fra le prime otto”.