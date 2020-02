vedi letture

Empoli, Marino: "La classifica? Penso al Pordenone. Dobbiamo lavorare sugli errori"

A margine del successo al fotofinish sul campo del Perugia, il quarto da quando è alla guida dell'Empoli, Pasquale Marino si è così espresso ai microfoni di Radio Lady: "Abbiamo fatto un primo tempo importante. Abbiamo sbagliato qualche appoggio di troppo. Loro ci hanno messo in difficoltà, nella ripresa non abbiamo mai mollato. La squadra ha saputo soffrire, non ha rischiato anche se il Perugia ha una base di qualità importante. Sono contento del momento, sugli errori dobbiamo lavorare tanto. Sull’entusiasmo delle tre vittorie, è bene vincere ancora… Eravamo al 60%, nel primo tempo abbiamo migliorato la percentuale, ma nella ripresa no".

Il tecnico prosegue così la sua disamina del match: "Nel primo tempo i ragazzi si sono divertiti, ma quando iniziamo a essere superficiali facciamo rientrare gli avversari in partita. L’atteggiamento nel secondo tempo è stato inferiore. Abbiamo un organico ampio e in vista della settimana con tre partite devo far giocare anche chi ha giocato meno, La Mantia deve ritrovare i novanta minuti. Classifica? Io guardo la partita col Pordenone".