Empoli, Marino: "La rabbia di Ascoli va trasformata in energia positiva per l'Entella"

Alla vigilia della gara contro l'Entella, in casa Empoli è mister Pasquale Marino a fare il punto della situazione: "Mi aspetto una partita intensa, loro arrivano da un ottimo risultato in rimonta, sanno palleggiare bene e sono molto compatti, è un buon organico: come tutte le altre, sarà una gara molto difficile, la terza in una settimana, e giocare così tanto in tempi stretti non aiuta a ritmi e continuità. Prima del lockdown non avevamo fatto male, ma anche la ripresa non è stata pessima, si devono analizzare tanti aspetti, come a esempio la struttura dei giocatori a disposizione: un brevilineo, a esempio, ci mette meno tempo a rimettersi in forma. Ma nella mia squadra vedo continuità, semmai c'è da migliorare un po' in lucidità negli ultimi metri. La rabbia di Ascoli dobbiamo trasformarla in energia positiva per l'Entella: il tempo stringe e noi dobbiamo fare punti".

Conclude poi: "Siamo partiti dai playout, ora siamo nei playoff: dobbiamo crederci e migliorare la posizione. Calcoli precisi non ne abbiamo però fatti, pensiamo solo a fare più punti possibile nelle gare che rimangono. Partire con il piede giusto è importante".