Empoli, Marino: "Mi aspetto continuità dopo la vittoria col Crotone"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell’Empoli Pasquale Marino alla vigilia della sfida al Cittadella ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sullo stato dei lavori: “Dobbiamo dare continuità a quanto fatto sapendo che le gare sono tutte difficili. Abbiamo messo da parte quello che abbiamo fatto col Crotone per fare dei passi avanti e permettere alla squadra di crescere sia nei singoli sia nel collettivo. L’entusiasmo di una vittoria ti aiuta a lavorare meglio, specialmente dal punto di vista mentale, la voglia dei ragazzi è importante, ci sono stimoli per migliorare perché non si risolve nulla con una partita. - continua Marino come riporta Empolichannel.it - Contro il Cittadella dobbiamo entrare in campo aggredendo la partita, loro palleggiano meno del Crotone, ma non ti fanno ragionare ed è una squadra difficile da affrontare, dobbiamo stare molto attenti anche perché riempiono l’area con tanti uomini. E poi si conoscono bene, hanno la stessa guida tecnica da anni. Zurkowski? Può fare la mezzala, ha grandi qualità ed inserimento, ma non si è allenato molto. Sta cominciando a entrare nei meccanismi e si muove bene, è molto intelligente tatticamente”.