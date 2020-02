© foto di Aurelio Bracco

Il tecnico dell'Empoli Pasquale Marino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crotone: "Mi aspetto la voglia di cambiare e di fare una prestazione importante - riporta empolichannel.it - perchè se giochiamo bene è più facile fare risultato. Ho visto una squadra attenta e pronta a recepire i messaggi che gli lancio, non chiedo l’impossibile ma mi aspetto che tutti diano quello che possono dare. Dobbiamo ripartire dalle cose semplici ed essere noi a trascinare l’ambiente tirando fuori qualcosa in più dal punto di vista caratteriale".