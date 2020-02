vedi letture

Empoli, Marino: "Non è il momento di fare proclami. Ci sono problemi da risolvere"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il tecnico Pasquale Marino ha parlato del suo arrivo all’Empoli e del lavoro per risollevare la squadra toscana dalle zone basse della classifica: “Ho trovato un gruppo ben allenato, ma non è una frase fatta. Dico quello che vedo sul campo. Quando si vive un periodo negativo c’è sempre qualche problema psicologico, ma la classifica non rispecchia i progetti estivi. Non è il momento di fare proclami, non sono stati risolti tutti i problemi, il campionato è lungo e difficile. Per questo ho voluto un contratto di 5 mesi, impariamo a conoscerci, poi alla fine si vedrà. - continua Marino parlando del modulo – Non guardo indietro e scelgo il modulo in base all’organico che ho, qui potrei anche fare il 4-3-1-2 con Ciciretti trequartista, ma in carriera ho cambiato tanto, non sono integralista. Basti pensare che a Frosinone giocavo con il 3-5-2”.