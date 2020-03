Empoli, Marino: "Non possiamo essere soddisfatti. Gol preso evitabile"

Il tecnico dell’Empoli Pasquale Marino ha parlato a Radio Lady al termine della partita contro il Trapani: "Non siamo contenti perché sappiamo che potevamo fare di più. Non siamo stati noi e non abbiamo offerto una prestazione simile a quella di Cremona. Sappiamo che non è stata una buona partita per noi. Sappiamo fare meglio e lo dobbiamo fare in campo. Per la gara contro il Trapani nessuno può essere contento".

Le difficoltà?

"Nell’ultimo periodo il Trapani ha battuto la Virtus Entella, ha fermato lo Spezia che veniva da una serie di vittorie consecutive ed ha strappato punti a Castellammare di Stabia. Ci dovevamo aspettare questo tipo di avversario. Di conseguenza probabilmente non siamo stati bravi a porci come sappiamo fare solitamente".

Perché?

"Loro si mettevano dietro la linea della palla e chi deve impostare deve giocare con una certa lucidità per trovare gli spazi. Quando ripartivano avevano maggiore aree da attaccare. Il gol che abbiamo preso poteva essere sicuramente evitato. Abbiamo commesso delle ingenuità e dato delle opportunità. Nel secondo tempo abbiamo reagito, però siamo rammaricati per non aver dato ciò che potevamo dare".