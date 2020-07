Empoli, Marino: "Oggi sconfitta immeritata. C'è amarezza"

Pasquale Marino, tecnico dell'Empoli, ha commentato la sconfitta rimediata in casa dell'Ascoli: "La sconfitta di oggi è immeritata e mi lascia molta delusione e amarezza. Dovevamo dare continuità e non ci siamo riusciti. Non abbiamo sfruttato due palle da gol limpide. L'approccio era stato buono ma alla prima occasione concessa siamo andati sotto. Speriamo per venerdì di recuperare qualcuno. Mancano poche partite e non possiamo lasciare punti per strada".