Empoli, Marino: “Successo che è un punto di partenza”

Vittoria di carattere quella che l’Empoli di Pasquale Marino ha conquistato in casa del Venezia. I toscani sono riusciti a sbloccarsi grazie ai due gol messi a segno da Mancuso. Il tecnico siciliano commenta in sala stampa:

“Sono contento che ci sia stata un’ottima reazione, noi siamo cresciuti rispetto alle partite precedenti come è logico che sia. Giocando si migliora e si cerca di arrivare il prima possibile alla condizione che avevamo prima della sosta. Oggi la squadra ha fatto bene, ha tenuto palla ed è stata incisiva negli ultimi metri. Nel primo tempo potevamo sbloccarla, non ci siamo riusciti però la squadra ha tenuto bene il campo, ha rischiato poco creando tanto. Oggi sono contento, lo sono anche del percorso che stiamo facendo e dobbiamo continuare così”.

I passi in avanti chiesti dal tecnico stasera ci sono stati:

“Sicuramente ci siamo avvicinati a quelli che eravamo prima della sosta, chiaramente la squadra ha girato palla in maniera più veoloce e si è mossa meglio anche senza palla. C’è stata una crescita evidente contro un avversario che aveva fatto sette punti nelle prime tre partite di questa ripartenza. C’è da essere soddisfatti, oggi possiamo dire che deve essere un punto di partenza forte, perché è stata una vittoria con convinzione. Ora manca ancora un po’ per essere al top. Dobbiamo ancora migliorare, ma la base di partenza di stasera sarà fondamentale per ricreare entusiasmo giusto e la consapevolezza delle nostre possibilità”.

In conclusione:

“Ci sono tante partite ancora e le dobbiamo giocare tutte al massimo. Dobbiamo accelerare, rincorrere e dare il massimo per quelle che sono le nostre possibilità”.