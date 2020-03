Empoli, Marino: "Trapani pericoloso. Porte chiuse? Scelta con cognizione di causa"

Dopo il successo sul campo della Cremonese l'Empoli di Pasquale Marino sarà domani di scena al 'Castellani' contro il Trapani reduce dal successo contro l'Entella. Il tecnico degli azzurri ha analizzato i temi del match di conferenza stampa (fonte EmpoliChannel.it) : "Eravamo dispiaciuti per il ko col Pordenone - spiega in relazione alla vittoria sulla Cremonese -, c’era voglia di rivalsa. Siamo andati sotto due volte e si è fatta complicata, i ragazzi hanno dimostrato una bella forza di carattere. Abbiamo contenuto i loro attacchi e rischiato poco sul 2-3”.

Marino poi parla del prossimo avversario, il Trapani di Fabrizio Castori: “Sono diversi rispetto a inizio stagione. Forse fossero stati così anche a settembre non sarebbero stati laggiù. Con l’Entella hanno fatto una grande partita e un gran secondo tempo, sono in un buonissimo momento. Sappiamo delle difficoltà che ci saranno in questo tipo di partita, abbiamo ormai l’esperienza dalla partita con il Pordenone in cui abbiamo pagato il primo tempo”.

Chiosa sul tema dell'emergenza Coronavirus che ha obbligato il governo a chiudere le porte alle manifestazioni sportive: “Sicuramente fa un effetto strano giocare così, non ci siamo abituati. Purtroppo ci sono delle priorità e chi ha deciso lo ha fatto con cognizione di causa”.