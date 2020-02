vedi letture

Empoli, Marino: "Una prova del 9 la gara contro il Pisa? Ora devono esserlo tutte"

"Una prova del 9 la gara contro il Pisa? Ora devono esserlo tutte".

Esordisce così, nella conferenza stampa pre gara, il tecnico dell'Empoli Pasquale Marino, che prosegue poi: "C'è sempre da migliorarsi, da dare il massimo, da portare in campo quando fatto in settimana. Il Pisa è un avversario molto ostico, sappiamo le insidie del match, ma lavoriamo per fare un passo in più ogni gara: loro sono aggressivi, hanno un'idea di gioco ben delineata e sono organizzati. Per di più è un derby. Noi siamo quasi tutti disponibili, solo Gazzola è ai box, per cui non abbiamo alibi alcuno, i cali di tensione sono vietati, specie in una momento come questo dove la classifica è quella che è: chi gioca deve tenersi stretta la maglia, chi non gioca deve lottare per conquistarla. I risultati ovviamente ci stanno sorridendo e ci hanno dato entusiasmo, ma non dobbiamo pensare di aver già ottenuto qualcosa, la carica agonistica serve".

Ironizza poi sulla formazione: "I dubbi ci sono sempre, uno cerca di portarseli fino alla fine ma il lavoro è stato fatto, nella mia testa so quello che devo fare, così mi tolgo i dubbi almeno stanotte dormo ed evito poi di addormentarmi domani in panchina".

Conclude poi: "Sarebbe presuntuoso parlare di altri obiettivi che non siano il quotidiano, quindi per ora concentriamoci sul Pisa senza stare a guardare troppo la classifica che può inconsciamente anche condizionare. Voglio mente libera da cattivi pensieri, stiamo cercando di uscire da questa classifica, ma siamo ancora li. Per questo sono vietati voli pindarici".