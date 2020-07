Empoli, Marino: "Vittoria per i tifosi e la società, dimostrata personalità"

Una vittoria fondamentale quella dell'Empoli stasera contro la Salernitana, che permette ai toscani di agganciare a quota 51 proprio i granata in zona play-off. Al termine della gara il tecnico azzurro Pasquale Marino ha commentato con soddisfazione nel postpartita. Queste le sue dichiarazioni raccolte da PianetaEmpoli.it: "Più che cancellare la gara della settimana scorsa noi volevamo fare quella stessa prestazione senza però certi errori, la squadra ha reagito e mi aspettavo questo atteggiamento come detto alla vigilia. La risposta, se serviva, c’è stata. Vero che le gare si possono decidere anche da episodi ma quando c’è una prestazione importante il più delle volte si riesce a fare risultato pieno, oggi lo è stato contro una squadra che sta bene. Abbiamo dimostrato grande personalità nel gioco e sono contento perché è arrivata una vittoria che ci deve dare slancio per le ultime due. Una vittoria che deve far felici i tifosi e la proprietà con soprattutto il Presidente che settimana scorsa era un po’ infuriato. Siamo davvero contenti, adesso dobbiamo recuperare energie. Un’ottima reazione allo svantaggio, la squadra voleva a tutti i costi riprendersi quello che aveva perso con l’Entella e l’ha fatto al meglio. Il gol preso è stato uno stimolo in più, ma anche quello del 2-3 ha avuto lo stesso effetto perché da li non abbiamo rischiato niente e poi l’abbiamo chiusa. Sappiamo che lunedì ci attende un avversario da non sottovalutare, ci attendiamo una gara dura ma siamo fiduciosi e continuare con la stessa attenzione. Oggi ho rivisto la squadra vista prima della sosta forzata. Siamo convinti di potercela giocare fino in fondo e quella di stasera è una bella iniezione di fiducia".