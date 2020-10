Empoli, Matos: "Già in passato fui vicino a questa maglia. Qui anche per la famiglia"

vedi letture

Il brasiliano Ryder Matos si è presentato oggi alla piazza di Empoli dove è arrivato dall’Udinese in questa finestra di mercato: “Sono molto contento di essere in una piazza importante come questa. Quando ho saputo di questo interessamento ho detto subito di sì, nonostante stessi parlando con altri club, anche perché la mia famiglia è felice di tornare in Toscana. - continua Matos come riporta Empolichannel.it -Voglio fare bene qui, sono motivato e ho tanta voglia. In passato sono stato vicino a questa maglia, ma non se ne fece nulla, ora invece è andata diversamente. Ruolo? Sono una seconda punta, ma posso giocare anche sulla trequarti a seconda di dove il mister ritiene di avere maggior bisogno”.