© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato nel post-partita di Empoli-Cittadella, l'attaccante azzurro Stefano Moreo ha così parlato della vittoria sui granata di Roberto Venturato: "Gara sofferta verso la fine, abbiamo rischiato qualcosina ma siamo stati bravi a portare a casa la vittoria. La sofferenza? Stiamo provando a fare quanto proviamo in allenamento, ogni gara poi ha le sue complicazioni. Noi dobbiamo continuare così, però, andando sempre avanti. Cosa ci ha detto il mister? Che dobbiamo rimanere umili - ammette l'ex Palermo ed Entella -, non montandoci la testa. A Crotone è stato sbagliato l'approccio. Abbiamo poco tempo per recuperare in vista della gara col Pisa, ma abbiamo tanti ragazzi pronti a giocare e dobbiamo preparare il match in questo giorno e mezzo per portare a casa la vittoria".