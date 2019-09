© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sulle colonne de La Nazione troviamo una lunga intervista all'attaccante dell'Empoli Stefano Moreo. "La concorrenza in attacco è uno stimolo in più per fare bene. Dove ci sono tanti giocatori forti, e qui ce ne sono, è fondamentale dare il massimo. Ovviamente tocca al mister scegliere chi mandare in campo. È stato un inizio di stagione positivo, ma dobbiamo lavorare per migliorare alcuni aspetti che non vanno. Dobbiamo migliorare nella condizione fisica e nella gestione del pallone. Ci manca ancora qualcosa per arrivare al top. Crotone? Troveremo una squadra forte, andremo là per dimostrare il nostro valore. Dobbiamo dimostrare di essere quella squadra che vuol tornare subito in A".