© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juve Stabia-Empoli finisce 1-0 e per l'allenatore dei toscani, Roberto Muzzi, non è un bel momento: "Tutto sommato abbiamo fatto una buona gara. La Juve Stabia è andata in rete su palla inattiva, poi non ricordo tante altre azioni goal. È stata una partita tirata e dobbiamo sicuramente migliorare per essere più incisivi. I ragazzi hanno combattuto. So che siamo sotto pressione, ma è il nostro mestiere. Abbiamo fatto un mercato importante, ho ragazzi di grande talento, adesso ci vuole solo un po' di tempo per amalgamarsi bene. È mio compito favorirli in questo. Dobbiamo fare un grande girone di ritorno".