© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante la società abbia ribadito la propria fiducia nel tecnico Roberto Muzzi quella contro il Livorno appare già una gara molto importante per il futuro dell'ex collaboratore di Andreazzoli sulla panchina azzurra. L'ex attaccante infatti non ha invertito la rotta da quando è arrivato a Empoli (un successo, due pari e quattro sconfitte fra B e Coppa Italia) e non è riuscito a riportare la squadra toscana in zona promozione. Per questo contro il Livorno, come riferisce Empolichannel.it, Muzzi si giocherà un pezzo importante del proprio futuro anche se un esonero non appare all'orizzonte. Un risultato negativo però potrebbe portare la dirigenza a nuove riflessioni.