Empoli, Muzzi: "Ora mi prendo le vittorie, il gioco poi arriverà"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto alla vigilia della sfida contro la Virtus Entella il tecnico dell’Empoli Roberto Muzzi è tornato sull’ultima vittoria prima di affrontare i temi della gara: “Quando vinci fa sempre piacere, ma la strada è ancora lunga e difficile. Ho detto ai ragazzi di prendersi i tre punti, ma abbiamo tanto da fare per migliorare. In questo momento prendo le vittorie pur giocando male perché è quello che ci serve. Dobbiamo risalire la china e poi il gioco arriverà. L’Entella è un campo difficile, sarà una battaglia contro una squadra forte e allenata molto bene da Boscaglia. - continua Muzzi come riporta Empolichannel.it - Romagnoli non sta benissimo e ho deciso di aspettare un’altra settimana, mentre Moreo rientrerà a breve. Laribi migliora giorno dopo giorno ed è un giocatore che può darci una grande mano. Veseli è un professionista che dà sempre il massimo e lo difeso perché non meritava quei fischi. Mercato? Non ci stiamo pensando, io mi concentro sulle quattro partite che dobbiamo giocare prima della sosta. Per me sono finali, dobbiamo concentrarci su questo”.