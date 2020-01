Roberto Muzzi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da RaiSport, il tecnico dell'Empoli Roberto Muzzi ha presentato così la gara che inizierà tra pochi minuti: "Sono arrivati nove calciatori nuovi e ci vorrà del tempo per amalgamare la squadra. Mi aspetto molto da tutti, ma è chiaro che gente come La Mantia e Tutino può fornire un grosso contributo. La società si è mossa bene, mi farebbe piacere che iniziasse oggi un altro campionato per vivere un girone di ritorno da protagonisti. Noi allenatori ci sentiamo sempre in discussione,fa parte del gioco e dobbiamo essere bravi a non farci condizionare".