Empoli, Muzzi: "Rimbocchiamoci le maniche, atteggiamento giusto"

Prima presenza in panchina amara per Roberto Muzzi, tecnico dell'Empoli eliminato dalla coppa Italia per mano della Cremonese, ha parlato ai microfoni di RaiSport: "Brutto primo tempo, ma noi avevamo tanti giovani e loro diversi titolari. E' un periodo così, dobbiamo soltanto rimboccarci le maniche e lavorare. Spero di recuperare presto gli infortunati: se scendiamo in campo con questo atteggiamento ne perderemo poche". Sulla sua esperienza in Toscana: "Tocca a me trovare la soluzione giusta per uscire da questa serie di risultati che non ci sorride". Da Empoli sono passati grandi allenatore: "Sono onorato che il presidente mi abbia scelto, speriamo che io riesca a dare ciò che in passato i grandi tecnici hanno dato a questo club". Sul mercato di gennaio: "Avremo ancora cinque battaglie, poi ci penseremo. Già oggi siamo migliorati rispetto a Frosinone: abbiamo lottato su ogni pallone, anche se rimane l'amarezza per l'eliminazione".