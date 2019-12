Empoli, Muzzi: "Siamo stati superiori, il risultato non ci soddisfa"

Roberto Muzzi

Un punto sostanzialmente inutile quello racimolato questo pomeriggio dall'Empoli contro la Salernitana al Castellani che non basta a calmierare gloi animi dopo gli ultimi deludenti resultati. Al termine della gara il tecnico azzurro Roberto Muzzi ha commentato con rammarico il risultato in sala stampa, troppo severo per i toscani: "Inizialmente eravamo un po’ bloccati, ma ho avuto le risposte che desideravo. Faccio i complimenti ai ragazzi: il risultato non ci soddisfa, ma siamo sulla strada giusta per risollevare la testa nelle prossime gare. Abbiamo concesso alla Salernitana soltanto un tiro in porta su un errore nostro, ma abbiamo sempre fatto la gara a cospetto di un avversario che si chiudeva e ripartiva. Non è facile quando trovi una squadra arroccata dietro sbloccarla o raddoppiare, ma io riparto dalla reazione dopo lo 0-1 che poteva tagliarci le gambe. Nella ripresa c’è stata una sola squadra in campo, potevamo vincerla con quell’occasione di Mancuso. Quando domini per 45 minuti dispiace per i ragazzi, sono giovani e avrebbero avuto bisogno di questi tre punti. Faccio i complimenti alla Salernitana che ha fatto la sua gara grazie ai quinti molto bravi, ma se contiamo le occasioni credo che siamo stati superiori. Ventura? Sono stato tre anni con lui e le sue formazioni sono sempre organizzate, giocano sull’errore altrui per sfruttare la rapidità per farti male. I due attaccanti loro non hanno fatto male, fisicamente sono strutturati e non è semplice marcarli. Mancuso? Ci sono periodi in cui segni anche da centrocampo, in altre occasioni non fai gol nemmeno con le mani. Gli devo fare comunque i complimenti perchè ha avuto l’atteggiamento giusto".