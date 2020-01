Empoli, Muzzi: "Situazione difficile. O non sarebbero cambiati 7 giocatori"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell’Empoli Roberto Muzzi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il ChievoVerona soffermandosi anche sul mercato che ha portato tanti volti nuovi in casa toscana: “Quando sono arrivato la situazione non era semplicissima, altrimenti non sarebbero cambiato sette-otto giocatori durante il mercato di gennaio. Io ce la sto mettendo tutta, so che devo fare il massimo e mi assumo tutte le responsabilità, ma la situazione è questa e dobbiamo lavorare. La Mantia? Sta bene anche se era tanto che non giocava o che giocava poco. Però sono contento di lui ed è pronto. Henderson può giocare sia interno sia trequartista, ha molta qualità ed è un giocatore aggressivo e di fisico, l’ho voluto perché so che può darci una mano. - conclude Muzzi come riporta Empolichannel.it - Chievo? Mi aspetto una squadra che proverà a metterci pressione, una delle più forti del campionato fra l’altro a muo avviso. La mia situazione? Tutti gli allenatori vivono con la valigia sempre pronta, ma voglio fare il bene di questa società e di questa squadra. Spero di riuscirci”.