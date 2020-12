Empoli, nasce il primo album interattivo: 500 figurine e 20 capitoli per i cento anni del club

Continuano gli eventi e le iniziative in casa Empoli per festeggiare il centenario del club. L’ultima novità riguarda Sentimento Empoli, primo album da collezione interattivo dedicato alla società toscana, un progetto editoriale mai visto prima. Si tratta infatti di un album da collezione interattivo in realtà aumentata che “attraverso 500 figurine con foto d’epoca e immagini esclusive, ripercorre i cento anni di storia dell’Empoli Football Club e permette di rivivere le emozioni del passato in un modo mai visto prima. Grazie alla funzione della realtà aumentata, infatti, basta inquadrare le pagine dell’album per vedere le figurine che prendono vita: è possibile rivedere gol memorabili, ascoltare interviste ai campioni, tuffarsi nelle coreografie del Castellani e rivivere le vittorie degli Azzurri. - si legge nella nota stampa della società - Sentimento Empoli è pensato apposta per i tifosi. Ogni elemento è curato nei minimi dettagli. A partire dalla copertina soft touch da 300 grammi, dove una grafica elegante e ricercata mostra le gradinate dello stadio Castellani, i tifosi azzurri e i principali protagonisti del secolo azzurro: il leggendario Carlo Castellani, capitan Moro e bomber Tavano, Ighli Vannucchi, Caputo, Spalletti, Sarri, Balli, Maccarone, Buscè e Cagni. L’album è organizzato in 20 capitoli monotematici e 500 figurine. (…) All’inizio di ogni capitolo, inoltre, sono presenti illustrazioni realizzate a mano. Si tratta di vere e proprie opere d’arte realizzate da un giovane artista. La raccolta si apre con il capitolo “Amarcord”, un viaggio nei primi anni di storia dell’Empoli attraverso foto d’archivio e immagini esclusive. Seguono i capitoli dedicati ai “Capitani”, ai “Bomber infallibili”, alle “Squadre vincenti”, alle “Vittorie Memorabili” e alle coreografie della “Curva Azzurra”. Altro punto di forza del progetto sono i due capitoli dedicati alle “Giovani Promesse” – i campioncini delle squadre giovanili dell’Empoli, raggruppati per età – e alla “Galassia Empoli”. Quest’ultimo, in particolare, ospita le figurine delle Empoli Ladies e dell’Empoli FS, la formazione di Quarta Categoria composta da ragazzi e ragazze con disabilità cognitive e relazionali. Sentimento Empoli è impreziosito dalla tecnologia della Realtà Aumentata”.