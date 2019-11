© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio interno contro il Venezia, il difensore dell'Empoli Dimitrios Nikolaou ha parlato ai microfoni di Radio Lady: "Anche se torniamo a far punti, sono dispiaciuto per non aver vinto - evidenzia empolichannel.it -. Sono contento per essere tornato titolare, ma spiace per il pareggio. Muzzi mi piace perché giochiamo la palla, ora guardiamo partita dopo partita e cerchiamo di migliorare. Serie A? Pensiamo alla nostra strada in questo campionato".