Empoli, Ninkovic: "Qui per crescere ed aiutare la squadra"

Fonte: empolicalcio.net

© foto di Federico Gaetano

Conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto dell'Empoli Nikola Ninkovic: "Ho deciso di venire ad Empoli perché credo che qui posso fare cose importanti ed esprimermi al meglio – ha dichiarato Ninkovic - aiutando la squadra a fare un buon campionato. Per un giovane è importante giocare e anche se la B non è come la massima serie ma per me adesso è fondamentale avere spazio. Il mancato passaggio in inverno? Le cose cambiarono all´ultimo, adesso si è nuovamente presentata l´occasione, e sono felice di essere qua. Il mio ruolo? Trequartista o seconda punta, ma al Genoa ho giocato anche attaccante esterno".