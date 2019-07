Empoli, non solo Stulac e Dezi: mirino puntato su Puscas

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Empoli scatenato sul mercato. Gli azzurri toscani si preparano non solo ad ufficializzare Dezi e Stulac dal Parma ma sono pronti a mettere a segno un colpo per l’attacco. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente Corsi spingerebbe per George Puscas.