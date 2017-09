Empoli, nuovi controlli per Mchedlidze. Rientro previsto a fine mese

© foto di Federico De Luca

L'Empoli molto probabilmente dovrà fare a meno di Levan Mchedlidze fino a fine mese a causa dei problemi al ginocchio che lo tormentano ormai da mesi e gli hanno impedito finora di essere a disposizione del tecnico Vivarini. La prossima settimana il georgiano avrà un nuovo consulto da cui si dovrebbero capire le condizioni del ginocchio dopo l'infortunio al collaterale rimediato ad aprile, ma sembra difficile che il calciatore, che per ora svolge lavoro in piscina e palestra, possa rientrare in gruppo prima della fine del mese. Lo riporta La Nazione.