Empoli, oggi giorno di riposo. Domani si riparte con le attività collettive

vedi letture

Giorno di riposo per l'Empoli. Domani gli azzurri scenderanno di nuovo in campo per le attività collettive agli ordini di mister Marino. Sarà importante preparare al meglio la prima sfida: i toscani, infatti, se la vedranno con lo Spezia in una trasferta davvero complicata.