© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver rivoluzionato l’attacco e puntellato la difesa in casa Empoli si passa a rinforzare il reparto mediano. L’obiettivo numero uno del club, come riporta La Gazzetta dello Sport è Szymon Zurkowski, classe ‘97, in uscita dalla Fiorentina. Il maggior indiziato a fargli spazio è Leo Stulac, che tornerebbe al Parma, ma anche Jacopo Dezi, anche lui del Parma, potrebbe essere sacrificato non avendo pienamente convinto. In uscita c’è poi Karim Laribi, destinato al Bari di De Laurentiis.