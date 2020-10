Empoli, Parigini si allontana. Il club vira su Matos dell'Udinese

vedi letture

Con Vittorio Parigini del Genoa che sembra essersi allontanato definitivamente nelle ultime ore, in casa Empoli si va alla caccia di un’altra punta per completare il reparto avanzato. Come riferito da Pianetaempoli.it l’obiettivo dei toscani sarebbe Ryder Matos, classe ‘93, tornato all’Udinese dopo l’esperienza al Lucerna (9 presenze e un gol) in Svizzera. Una trattativa lampo, sulla base di un prestito, che potrebbe conoscere la fumata bianca nella giornata di domani.