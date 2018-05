© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manuel Pasqual, terzino dell'Empoli e autore dell'1-1 momentaneo tra Empoli e Perugia, ha parlato nell'intervallo della partita a Sky Sport: "Ci voleva il gol, per recuperare lo svantaggio nato da un'azione fortuita. L'abbiamo rimessa in piedi e stiamo proponendo il nostro gioco di sempre. Abbiam solo subito un tiro in porta, dove poi c'era fuorigioco. Dobbiamo continuare con le nostre qualità, senza andare in affanno con le palle lunghe".