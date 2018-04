Empoli, Pasqual: "La Serie A? Sarò ancora qui, faremo cose importanti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il capitano dell’Empoli, Manuel Pasqual, ha commentato la promozione conquistata contro il Novara ai microfoni di Radio Lady: “Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Vincere il campionato con 4 giornate d’anticipo non ci avrebbe creduto nessuno. La cosa più bella è che questo gruppo non vuole fermarsi qua, ma nelle prossime quattro partite provare a scrivere la storia. Abbiamo messo tutto perché quello che volevamo era riavvicinare una tifoseria alla squadra e penso che questi ragazzi ce l’abbiano fatta. La Serie A? Sarò ancora qua e credo che ci saranno i presupposti per fare ancora cose importanti”, riporta Empolichannel.it.