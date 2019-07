© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro del difensore Nikola Pejovic, classe ‘98, sarà con tutta probabilità in Croazia. L’Empoli infatti non è intenzionato a trattenere il serbo e sta lavorando a una sua cessione alla Lokomotiv Zagabria. Lo riporta Pianetaempoli.it spiegando che ancora non è chiaro se la cessione sarà in prestito o a titolo definitivo.