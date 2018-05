Empoli, per Gabriel servono tre milioni. Il club ci pensa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto rivelato da Tuttosport il Milan avrebbe fissato il prezzo per la cessione a titolo definitivo di Gabriel Vasconcelos Ferreira, portiere attualmente in prestito secco all'Empoli dove ha conquistato la promozione in Serie A. Se i toscani vorranno, come sembra, acquistare il brasiliano a titolo definitivo dovranno versare nelle casse dei rossoneri 3 milioni di euro. L'Empoli ci sta pensando, preferendo l'acquisto al rinnovo del prestito, anche se l'ingaggio attuale del portiere, circa 800mila euro, è al di sopra degli standard azzurri.