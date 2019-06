Con Caputo che sembra sempre più vicino a trasferirsi nel Sassuolo, l'Empoli è alla ricerca di un nuovo attaccante cui aggrapparsi per coltivare il sogno di tornare immediatamente in Serie A. Secondo quanto riferisce pianetaempoli.it, uno dei nomi più caldi è quello di Massimo Coda, centravanti classe '88 del Benevento che, qualora dovesse andare a giocare in Toscana, ritroverebbe Cristian Bucchi come allenatore.