© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno il Bari starebbe guardando in Serie B per rinforzare l’attacco e dare un valido cambio alla coppia Antenucci-Simeri. L’obiettivo del club pugliese è Stefano Moreo, classe ‘93, attualmente in forza all’Empoli dove però non ha trovato grande spazio anche a causa di qualche problema fisico nella prima parte di stagione. Moreo ha già giocato in Serie C con le maglie di Entella, Teramo e Venezia conquistando con liguri e lagunari la promozione in Serie B.