Empoli-Pescara, i convocati di Zauri: tornano Kastanos e Ciofani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico Luciano Zauri per la sfida di Empoli. Rispetto all’ultima gara fra i portieri c’è Lucatelli e non Sorrentino. In difesa rientrano Ciofani e Del Grosso, ma non c’è Vitturini. A centrocampo si rivedono Kastanos e Bruno, ma sarà assente Busellato. Questa la lista completa:

Portieri: Kastrati, Farelli, Lucatelli

Difensori: Ciofani, Bettella, Del Grosso, Scognamiglio, Zappa, Masciangelo, Drudi

Centrocampisti: Crecco, Memushaj, Bruno, Kastanos, Ingelsson, Palmiero, Machin

Attaccanti: Borrelli, Cisco, Galano, Maniero, Di Grazia, Brunori, Bocic