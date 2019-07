Empoli, piace Coulibaly. Ma il senegalese non vuol lasciare Udine

© foto di Federico Gaetano

L’Empoli continua a guardare in Serie A alla caccia di rinforzi in mezzo al campo e punta il classe ‘99 Mamadou Coulibaly dell’Udinese. Lo scrive il Corriere dello Sport spiegando che il senegalese non avrebbe però intenzione di tornare in Serie B (dove ha vestito le maglie di Pescara e Carpi) e vorrebbe giocarsi le proprie chance in Serie A con i friulani.